Japón anuncia liberación de reserva estratégica de petróleo

Japón liberará otra parte de sus reservas estratégicas de petróleo a partir del jueves y recurrirá a las existencias conjuntas que mantienen naciones productoras en el país antes de que termine el mes, anunció la primera ministra Sanae Takaichi.

“Con el fin de garantizar ’la cantidad necesaria para todo Japón’ (...) liberaremos la reserva estatal (de petróleo) a partir del 26 de marzo de esta semana”, aseguró la gobernante en la red social X.

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“Además, se espera que la liberación de la reserva conjunta de los países productores de petróleo comience en marzo”, añadió Takaichi.

Quince días de reserva

Tokio inició la semana pasada a utilizar el equivalente a 15 días de reservas de crudo en poder del sector privado.

Sanae Takaichi había anunciado previamente que también se pondría en circulación un mes de provisiones gubernamentales.

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Los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) decidieron el 11 de marzo recurrir a sus reservas para mitigar la subida de precios provocada por la guerra en Oriente Medio.

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Liberación histórica

Se trató de la mayor liberación jamás decidida por la organización, creada hace más de 50 años.

Japón depende de Oriente Medio para alrededor del 95% de sus importaciones de petróleo.

Sus reservas estratégicas de petróleo se encuentran entre las más grandes del mundo y ascendían a más de 400 millones de barriles en diciembre.