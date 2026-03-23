Precios del petróleo bajan luego del anuncio de Trump

Los precios del pétróleo bajaron más del 10% esta mañana en la apertura de los mercados, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que había pospuesto ataques contra plantas energéticas iraníes tras unas “muy buenas” conversaciones con Teherán.

Tanto el barril de Brent del Norte como el de West Texas Intermediate perdían más del 14%, situándose en 96 dólares y 84,37 dólares respectivamente.

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Las principales bolsas europeas también respondieron con optimismo y, después de acumular pérdidas de más del 2% durante la sesión matutina, lucían en verde antes del mediodía europeo.

Alerta de la agencia de energía

Por su parte, la economía mundial enfrenta una “grave amenaza” por la crisis energética causada por la guerra en Oriente Medio, y “ningún país será inmune” a sus efectos, advirtió el lunes el director de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol.

El economista turco comparó la actual crisis con la de los años 1970, con los conflictos en Oriente Medio, y el impacto de la invasión rusa de Ucrania de 2022.

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El estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte de la producción mundial de petróleo y gas natural, está cerrado de factor por la República Islámica en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel.