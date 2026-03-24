Nicky Jam dará un concierto en Puerto Rico después de diez años de ausencia

"Este concierto significa todo para mí", expresó Nicky Jam en un comunicado de prensa enviado por sus representantes.

"Puerto Rico es el lugar donde comenzó todo. Aquí se formó mi sonido, mi identidad: esta isla me hizo y le agradezco. Volver al Coliseo después de 10 años, frente a mi gente, es algo que siempre soñé. Les prometo una noche histórica", aseguró.

El espectáculo 'El Regreso a Casa' se dará luego de que Nicky Jam haya recorrido las plazas más importantes de América Latina, Europa y Estados Unidos.

Igualmente, la presentación promete convertirse en uno de los eventos más significativos del género en Puerto Rico en la última década.

Galardonado con múltiples Premios Billboard de la Música Latina, ganador del Latin Grammy y reconocido internacionalmente por su impacto en la música latina, esta esperada presentación marca un hito en la trayectoria de Nicky Jam.

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Su carrera, marcada por el éxito temprano, desafíos personales y uno de los regresos más impactantes de la música latina, ha dejado una huella imborrable en la industria.

Con una trayectoria que incluye éxitos globales como 'Travesuras', 'El Perdón', 'Hasta el Amanecer' y 'X', ha acumulado miles de millones de reproducciones y una audiencia masiva a nivel mundial.

Sus colaboraciones con artistas como Shakira, Enrique Iglesias, J Balvin y Steve Aoki lo han llevado a posicionarse como una de las figuras más relevantes del género.