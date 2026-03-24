Un grupo de cubanos residentes en Paraguay reclama "libertad" y "democracia" para la isla

Convocados por la Agrupación Patriótica Ignacio Agramonte, los cubanos se manifestaron en la Plaza de la Democracia, ubicada en el centro de Asunción, entre música caribeña y banderas de la isla.

"Nosotros lo que queremos es la libertad y que exista el pluripartidismo y que exista la democracia dentro de Cuba para que el pueblo realmente pueda ser libre", dijo a EFE el cubano Carlos Carrera, quien vive en Paraguay desde hace 12 años.

Cabrera refirió que la convocatoria se realizó "en apoyo a todos los cubanos que ahora mismo están sufriendo tanto" por los apagones, la falta de comida y de insumos, que -aseguró- no es "de ahora", sino que se remonta a 1959, cuando Fidel Castro asumió el poder con el triunfo de la Revolución Cubana, según dijo.

En ese sentido, Cabrera sostuvo que el bloqueo que ejerce actualmente Estados Unidos sobre Cuba "es necesario", al considerar que la isla ha vivido "67 años de represión".

Vladimir Calderón, un arquitecto cubano que dije ser exiliado político, refirió que ansía "la libertad" para su nación y el fin del "régimen castrocomunista" que denunció "ha agobiado, esclavizado y ha sumido en la miseria al pueblo".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Sí deseo mucho eso porque hace más de 12 años que no veo a mis hijos. Yo tengo tres hijos y un nieto en Cuba que no los veo porque el Gobierno no los deja salir", expresó a EFE Calderón quien lleva casi nueve años residiendo en Paraguay.

Cuba vive desde mediados de 2024 una grave crisis energética con un historial de apagones que suma ya siete nacionales más otros tantos parciales por la conjunción de un factor estructural, un sistema eléctrico obsoleto, y el bloqueo petrolero de EE.UU.

Las medidas de Washington han dejado al sistema de generación eléctrico cubano casi sin combustible -principalmente diésel y fueloil- y paralizado casi por completo la actividad económica de la isla, lo que ha disparado el descontento social.