Al menos siete muertos en nuevo ataque aéreo contra milicias proiraníes en oeste de Irak

El ministerio de Defensa de Irak confirmó las víctimas del bombardeo, y aseguró que fue realizado por "un avión" militar desconocido y tuvo como objetivo una clínica de la base militar de Habaniyah, en la provincia de Al Anbar (oeste), blanco de repetidos ataques atribuidos a la aviación militar estadounidense en los últimos días, y donde el martes murieron al menos 15 combatientes de las FMP.

"La Clínica Militar y la División de Obras de Habaniyah, afiliada al Ministerio de Defensa, han sido blanco a las 9.00 (6.00 GMT) del miércoles 25 de marzo de un ataque aéreo atroz (...) que provocó el martirio de siete de nuestros heroicos combatientes y heridas a otros trece", dijo el citado departamento en un comunicado.

Consideró que "este acto criminal representa una peligrosa escalada que exige una respuesta firme y la rendición de cuentas de los responsables".

Medios iraquíes subrayaron, sin embargo, que el nuevo bombardeo tuvo como blanco una base militar de las FMP, una confluencia de varias agrupaciones de distinto signo, entre las que hay varios grupos chiíes abiertamente proiraníes que no ocultan su enemistad con Estados Unidos, por lo que Washington los considera como terroristas.

El Gobierno iraquí, aliado de Washington, ha insistido en varias ocasiones en que las FMP ya forman parte de las Fuerzas Armadas iraquíes, y rechazado los ataques estadounidenses contra sus bases, si bien ha denunciado también los ataques con drones y proyectiles que grupos iraquíes proiraníes lanzan de cuando en cuando contra bases con presencia militar estadounidense en Irak.

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Se trata del segundo ataque más mortífero contra supuestos combatientes de las FMP en Al Anbar en las últimas 24 horas, después del que el martes causó la muerte de 15 de ellos, incluido un importante comandante en esa región, fronteriza con Siria.

Tras el bombardeo del martes, que las FMP atribuyeron en un comunicado a la "aviación sionista estadounidense", el primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani, presidió una reunión de emergencia del Consejo Ministerial de Seguridad de Irak para abordar "las agresiones aéreas contra las sedes de las Fuerzas de Seguridad" iraquíes.

Ese consejo decidió "enfrentar y repeler los ataques perpetrados por aviones de guerra y drones contra los cuarteles generales y las formaciones de seguridad oficiales de las FMP y otras formaciones de nuestras Fuerzas Armadas, utilizando todos los medios disponibles, de conformidad con el principio del derecho a responder y defendernos", según un comunicado reproducido por la Agencia de noticias oficial iraquí, INA.