Arde terminal portuaria rusa en Ust-Luga tras masivo ataque ucraniano

"En la zona portuaria de Ust-Luga se llevan a cabo labores para contener el incendio", informó en la red social rusa MAZ el gobernador local, Alexandr Drozdenko.

Según la autoridad, contra la región de Leningrado y el puerto ubicado cerca del golfo de Finlandia fueron lanzados 56 drones.

Además, en la ciudad de Víborg un edificio de viviendas sufrió daños, indicó.

Los ataques ucranianos también alcanzaron el puerto de Kronstadt, 30 kilómetros al oeste de San Petesburgo, donde varios edificios y automóviles resultaron dañados, según el gobernador de la antigua capital zarista, Alexandr Beglov.

"Hoy en Kronstadt las defensas antiaéreas repelieron un ataque de drones. Los ventanales de varios edificios de vivienda y automóviles resultaron dañados", escribió en su canal en MAX.

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Según el periódico ruso Fontanka, el aeropuerto Púlkovo de San Petersburgo tuvo que posponer 49 vuelos y cancelar más de 20 debido a la amenaza de drones.

El Ministerio de Defensa ruso informó esta mañana en Telegram que durante la pasada noche "las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 389 drones de ala fija".

Los artefactos fueron destruidos sobre 14 regiones rusas, señaló el mando castrense ruso.