Casi la quinta parte de los adolescentes brasileños dice haber sufrido acoso sexual

Este tipo de violencia es más común entre las chicas, el 26 % de las cuales afirmó haber pasado alguna vez por una situación de acoso sexual en su vida, que entre los adolescentes de sexo masculino, con el 10,9 %, según los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).

El estudio mostró que el problema se agravó en los últimos años, ya que el porcentaje de adolescentes escolares que se quejó de acoso sexual era del 14,7 % en un sondeo similar realizado en 2019 y ahora es casi la quinta parte.

Entre las chicas, el porcentaje de las que dice haber sufrido este tipo de violencia pasó del 20,1 %, en 2019, hasta la cuarta parte en el nuevo sondeo.

La gravedad de la situación aparece retratada en el Estudio Nacional de Salud del Escolar, que encuestó en 2024 a 118.099 adolescentes de entre 13 y 17 años matriculados en 4.167 escuelas públicas y privadas de todo Brasil.

Según el estudio, el 8,8 % de los adolescentes (11,7 % entre las chicas y 5,8 % entre los hombres) dijo que ya fue forzado o intimidado a someterse a relaciones sexuales no deseadas.

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De acuerdo con el IBGE, los datos indican que al menos 2,2 millones de adolescentes brasileños ya fue víctima de acoso sexual y 1,1 millones de violación sexual.

Las víctimas de relaciones sexuales forzadas señalaron a una persona de su círculo íntimo como el autor de la agresión: el 8,9 % acusó a su padre, padrastro, madre o madrastra; el 26,6 %, a otros familiares; el 22,6 %, a novios o exnovios; y el 16,2 %, a amigos.

En cuanto a los casos de acoso sexual, un 24,6 % declaró haber sido víctima de un conocido sin ser de su círculo íntimo; un 24,4 %, de familiares; y un 24 %, de desconocidos.