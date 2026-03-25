La UA pide una "justicia reparadora" por el daño de la trata trasatlántica de esclavos

"Preservar la memoria de estas atrocidades es fundamental, junto con un compromiso colectivo renovado con la justicia, la dignidad y la igualdad", indicó Youssouf en un comunicado emitido con motivo del Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos, que se conmemora este miércoles.

Esta búsqueda de reparaciones responde a una "injusticia estructural" cuyas consecuencias "siguen afectando" a las sociedades africanas y a su diáspora, quienes experimentan repercusiones socioeconómicas y culturales como "racismo, discriminación y todas las formas de intolerancia".

El jefe de la Comisión (secretariado) también abogó por intensificar los esfuerzos mundiales para afrontar el legado de la esclavitud y abordar sus consecuencias, mientras se promueve la unidad, la solidaridad y la prosperidad compartida.

Asimismo, Youssouf rindió homenaje a "los millones de mujeres, hombres y niños africanos que fueron desarraigados a la fuerza, sometidos a sufrimientos inhumanos y privados de su dignidad y derechos fundamentales, en lo que sigue siendo uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad".

El presidente de Ghana, John Dramani Mahama, presentará este mismo miércoles ante la Asamblea General de la ONU un proyecto de resolución para declarar la trata transatlántica de esclavos como “el crimen más grave contra la humanidad”.

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La iniciativa, impulsada por Mahama en calidad de defensor de la UA para las compensaciones por esclavitud y en colaboración con la Comunidad del Caribe (Caricom), busca reconocer el impacto histórico de la esclavitud por su “escala, duración, naturaleza sistémica, brutalidad y las consecuencias duraderas”.

De adoptarse, el texto sería la primera resolución integral sobre la esclavitud y la trata transatlántica de esclavos en los 80 años de historia de la ONU.

Aunque la trata transatlántica histórica terminó en el siglo XIX, en la actualidad persiste la esclavitud moderna, que se manifiesta en el trabajo forzado, la trata de personas, el matrimonio forzado, la explotación infantil y la esclavitud impuesta por el Estado.

Según la organización de derechos humanos Walk Free y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hasta 2021 había aproximadamente 50 millones de personas en situación de esclavitud moderna en todo el mundo.