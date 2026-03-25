Matan a ladrillazos a un candidato a diputado en Perú

Las autoridades peruanas reportaron el fallecimiento del aspirante a legislador Gilbert Infante.

Las circunstancias aún no fueron esclarecidas por los investigadores, pero el candidato presidencial por el partido Fe en Perú, Álvaro Paz de la Barra describió que su aliado político murió a causa de golpes con ladrillos.

El ahora fallecido habría denunciado amenazas en el contexto de la campaña electoral.

Infante murió en la noche del martes en el distrito de Lima de Chorrillos.

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Paz de la Barra declaró que “Él (por Infante) ha sido asesinado a ladrillazos, ya le habían comentado que a él no lo iban a asesinar con armas de fuego sino que iba a sufrir, así tal cual”, lamentó.

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El candidato presidencial también detalló que Infante fue herido de gravedad en la calle y falleció en el Hospital Casimiro Ulloa, en Miraflores.