Plan de paz de Trump presiona a la baja los precios del petróleo

La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán comenzó el pasado 28 de febrero. La República Islámica, en represalia por los bombardeos israelo-estadounidenses, reaccionó con el cierre de facto del estrecho de Ormuz.

El precio del barril de Brent, referencia del mercado petrolero mundial, cayó casi un 6% hoy después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, presentara un plan de paz a Irán, reportó AFP.

En la apertura de los mercados de hoy, el Brent del mar del Norte bajaba un 5,92% hasta los 98,30 dólares. El West Texas Intermediate (WTI), referente del mercado estadounidense, cedía un 5,01% hasta situarse en 87,72 dólares.

En los mercados asiáticos, el índice Nikkei de Japón y el Kospi de Corea del Sur subieron más de un 3%.

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Plan de paz

Trump propuso anoche un plan de paz a Irán y se mostró optimista sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo, luego de volver a asegurar que Teherán y Washington negocian para tratar de poner fin a la guerra.

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Irán, por su parte, anunció que permitirá el paso de buques petroleros “no hostiles” por el estrecho de Ormuz, ruta clave de los hidrocarburos mundiales.

La caída del petróleo este miércoles se produjo después de que los precios subieran el día anterior, con los operadores mostrándose cautelosos ante la perspectiva de un acuerdo para poner fin a la guerra.