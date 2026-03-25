Rusia reduce al mínimo su personal en central nuclear en Irán tras un segundo ataque

"Estamos reduciendo temporalmente al mínimo el número de especialistas en la planta hasta que la situación se normalice. La salud y la vida de nuestros empleados son nuestra máxima prioridad", afirmó el director de la corporación, Alexéi Lijachov, en una nota publicada por el servicio de prensa.

Según las autoridades rusas, ayer se inició la tercera fase de la evacuación de personal, por lo que "esta mañana partió un vehículo hacia la frontera entre Irán y Armenia", explicó.

Rosatom informó que prevé que dos grupos más marchen del país próximamente.

"La situación en la central nuclear de Bushehr sigue deteriorándose", añadieron después de que ayer se produjera otro ataque en la zona próxima a la unidad de potencia número uno, que está actualmente en funcionamiento.

Según la parte rusa no se registraron víctimas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"El error más peligroso es pensar que la amenaza solo existe en caso de un impacto directo en una unidad de potencia", advirtió el director de la organización Atominfo-Center, Alexander Uvarov, a TASS.

Si el suministro eléctrico externo, los sistemas de refrigeración, los canales de comunicación, la infraestructura de seguridad contra incendios u otros elementos sin los cuales es imposible el funcionamiento seguro de la planta son inutilizados, existe un gran peligro, explica.

La Organización de Energía Atómica de Irán denunció anoche que los bombardeos de Israel y Estados Unidos tuvieron de nuevo como blanco la central nuclear de Bushehr.

Uno de los edificios técnicos de Bushehr, que fue construido por ingenieros rusos, fue alcanzado el pasado miércoles por un proyectil. Esta central no había sido atacada aún, a diferencia de las plantas de enriquecimiento de uranio de Natanz e Isfahan.