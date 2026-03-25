Rusia y Brasil acuerdan extracción y procesamiento de minerales de importancia crítica

"La compañía Uranium One Group (pertenece al grupo empresarial TENEX de la estatal Rosatom) y la brasileña NBEPar firmaron un acuerdo para la creación de la empresa conjunta Nadina Minerals para llevar a cabo proyectos de extracción de materias primas en Brasil", indicó Rosatom en un comunicado difundido por TASS.

Según la agencia nuclear rusa, "en el marco de sus actividades conjuntas los socios buscarán obtener los permisos necesarios, llevar a cabo las labores de prospección geológica en los posibles yacimientos y la creación de empresas modernas para la extracción y procesamiento de metales de importancia crítica para el desarrollo de ramas de alta tecnología".

La firma tuvo lugar en el marco del foro internacional Nuclear Summit 2026 celebrado en Río de Janeiro, según Rosatom.

La agencia nuclear rusa recordó que Moscú tiene experiencia de muchos años de cooperación nuclear con Brasil, sobre todo en el suministro de combustible nuclear enriquecido al gigante sudamericano y la conversión del uranio brasileño.