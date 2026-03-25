Seúl acusa de traición a tres personas tras el envío de drones a Corea del Norte

Uno de los tres sospechosos, que es estudiante de posgrado, se encuentra bajo custodia policial después de que un tribunal emitiera una orden de arresto en su contra a finales de febrero, según informa la agencia de noticias Yonhap.

Los tres se enfrentan a los mismos cargos, acusados de utilizar aeronaves no tripuladas para grabar videos de Corea del Norte tras eludir las defensas aéreas surcoreanas y sobrevolar la ciudad fronteriza norcoreana de Kaesong.

El primer incidente tuvo lugar el 27 de septiembre de 2025, mientras que otros dos vuelos fueron registrados el 16 y el 22 de noviembre, y el último el pasado 4 de enero.

Dos de los drones se estrellaron en territorio norcoreano y, tras ello, Corea del Norte acusó a su vecino del sur de haber violado su soberanía.

El Gobierno del liberal Lee Jae-myung, que llegó a la Presidencia surcoreana en junio de 2025, ha adoptado una postura más conciliadora hacia Corea del Norte que la de su predecesor, el conservador Yoon Suk-yeol, destituido tras su fallido intento de instaurar la ley marcial en el país asiático.

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Yoon, condenado a cadena perpetua por insurrección, ha sido acusado también de ordenar operaciones precisamente con drones en el territorio vecino para provocar una reacción de Pionyang que justificara la imposición del estado de excepción.