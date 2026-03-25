Trump viajará a China el 14 y 15 de marzo para reunirse con Xi Jinping

"Mi reunión con el muy respetado presidente de China, el presidente Xi Jinping, que originalmente se pospuso debido a nuestra operación militar en Irán, ha sido reprogramada y tendrá lugar en Pekín los días 14 y 15 de mayo", anunció en Truth Social.

Esta será la sexta reunión entre Trump y Xi, que se vieron por última vez en octubre del año pasado en Corea del Sur.

El presidente estadounidense aseguró además que él y la primera dama, Melania Trump, recibirán a Xi y su esposa, Peng Liyuan, más tarde este año en la Casa Blanca.

"Nuestros representantes están ultimando los preparativos para estas visitas históricas. Espero con gran interés pasar tiempo con el presidente Xi en lo que, estoy seguro, será un evento trascendental", dijo.

Trump pretendía viajar a China entre el 31 de marzo y el 3 de abril, pero aplazó la visita para poder dar seguimiento desde la Casa Blanca a la guerra que Estados Unidos e Israel libran contra Irán desde el 28 de febrero.

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La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue preguntada en rueda de prensa si la nueva fecha implica que en mayo ya habrá terminado la guerra de Irán y respondió: "Siempre hemos estimado aproximadamente de cuatro a seis semanas. Así que puedes hacer los cálculos".

El Gobierno chino ha pedido el "cese inmediato" de los ataques contra Irán, avisando de que el conflicto puede volverse "incontrolable" y llevar toda la región al "abismo".

Antes de que estallara el conflicto en Irán, en la agenda del viaje el tema económico era central, en especial por la guerra comercial y los aranceles que han marcado la relación entre Washington y Pekín en el último año.

La cita llega una vez que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha anulado parcialmente los aranceles, aunque Trump anunció un nuevo arancel global del 10 % usando la Ley de Comercio de 1974, pero con un límite de 150 días que terminará el 24 de julio.

También en el ámbito económico, el viaje de Trump a China tiene como objetivo medir el pulso tecnológico entre las dos potencias.

Las cuestiones de seguridad en el área Asia-Pacífico tendrán su espacio en el encuentro, especialmente Taiwán, isla que Pekín considera una provincia rebelde.

Coordinar posturas en torno a la guerra en Ucrania será otro de los puntos de debate en el encuentro en Pekín.