Wadephul aboga por pasar a la segunda fase del plan de veinte puntos para Gaza

"Hemos hablado de Gaza, de la grave situación humanitaria que se vive allí y de la urgente necesidad de pasar por fin a la segunda fase de la aplicación del plan de veinte puntos", declaró en una rueda de prensa conjunta con su homyop ólogo tunecino, Mohamed Ali Nafti.

Agregó que el Gobierno alemán lo respalda, y señaló que la condición previa es ahora que se desarme a Hamás, algo que espera que ocurra pronto.

Ali Nafti, por su parte, subrayó que la cuestión palestina sigue siendo una prioridad absoluta para la diplomacia tunecina.

"Estamos convencidos de que esta cuestión es justa y de que reviste una importancia fundamental. Estamos convencidos de que sólo se podrá alcanzar una seguridad y estabilidad reales en la región cuando se permita al pueblo palestino recuperar plenamente sus derechos legítimos", dijo.

Según el ministro tunecino, "esto puede lograrse, en particular, mediante la creación de un Estado independiente con soberanía sobre todo el territorio palestino y con Jerusalén como capital".

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Por otra parte, Wadephul expresó su apoyo al Gobierno libanés por sus "valientes decisiones" y claro compromiso de "desarmar a Hizbulá y a no seguir aceptando a Hizulá como fuerza armada en el Líbano".

"Este Gobierno merece todo nuestro apoyo para hacer valer la autoridad del Estado en todas las regiones del Líbano y, por supuesto, para preservar la soberanía territorial" del país, afirmó.