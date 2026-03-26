Argelia decide retomar el Tratado de Amistad con España, congelado desde 2022

"Hoy puedo decir que la amistad y la asociación entre España y Argelia está ya en un nuevo estado", dijo el ministro español a un reducido número de medios, entre ellos EFE, sobre los encuentros mantenidos durante su primer día de visita en Argelia donde le han trasladado la "plena vigencia" del tratado entre los dos países.

Albares realiza una visita de trabajo de dos días a Argelia, que combina Argel y Orán, la primera desde que comenzara la crisis diplomática por el asunto saharaui, un posicionamiento que motivó, además de la suspensión del Tratado de Amistad -firmado en 2002-, la retirada del embajador argelino y la congelación de las relaciones comerciales, sin efectos sobre el gas.

Tres años y medio después, Tebún consideró que el encuentro con el ministro español constituye una oportunidad para revisar el estado de las relaciones argelino-españolas y las "prometedoras perspectivas que tienen por delante".

"Esta visita que he realizado hoy supone el arranque de un nuevo estadio, de una nueva etapa" entre los dos países, declaró Albares.

El ministro adelantó que han decidido "relanzar visitas, viajes y reuniones" y que comenzarán a trabajar "ya" para una Reunión de Alto Nivel (RAN) en Madrid, puesto que la última se celebró en 2018 en Argel.

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Los dos países vecinos retomaron las relaciones paulatinamente con la vuelta del embajador argelino a Madrid a finales de 2023, que se ha reflejado especialmente en el desbloqueo comercial, con un incremento del 270 % en 2025, con respecto al año anterior, de las exportaciones desde España por valor de 2.133 millones de euros.

Después de la suspensión a última hora de una visita de Albares en 2024, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue el primer miembro del Gobierno español en visitar Argelia el pasado octubre con una agenda centrada en migración, junto a homólogo argelino, Said Sayoud.

"Nuestras relaciones que se encuentran ya a un nivel extraordinario se refuerzan y se profundizan", concluyó hoy Albares.