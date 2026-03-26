Chavistas expresan frustración por el avance del caso contra Maduro y Flores en EE.UU.

Los seguidores de Maduro, quienes previamente manifestaron su esperanza de que los dos fueran liberados, empezaron a gritar consignas a favor del líder chavista y en contra de Estados Unidos, mientras que algunas mujeres lloraban.

Con la voz afectada, Mary Medina dijo a EFE sentir un "dolor muy grande en el alma y en el corazón" y dijo que seguirá en la calle protestando hasta que devuelvan a Maduro y Flores.

Por su parte, Lilian Oropeza se sintió "indignada por la gran manipulación de la opinión política que tiene el Gobierno de los Estados Unidos", por lo que consideró que el magistrado encargado del proceso, Alvin Hellerstein, "no se puede dejar engañar" y "tiene que desestimar el caso".

"La verdad de Venezuela es una sola, Venezuela es independiente, es soberana, y debe retornar el presidente Nicolás Maduro. La presidenta encargada Delcy Rodríguez está haciendo todo lo que le está pidiendo el presidente de los Estados Unidos (Donald Trump)", agregó.

En la plaza se concentraron no solo simpatizantes del chavismo, también autoridades como el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Maduro, quien tachó de "ilegítimo e ilegal" el proceso judicial y se retiró del sitio antes de que terminara la audiencia.

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Muchos tenían banderas venezolanas y otros ilustraciones de la pareja, capturada en enero por fuerzas estadounidenses en medio de una serie de ataques en Caracas.

Los asistentes estaban sentados al frente de una pantalla donde se veía la transmisión en vivo de los alrededores del tribunal federal de Nueva York donde se celebró la segunda audiencia.

Varios de los chavistas habían manifestado previamente que esperaban ver en la pantalla a Maduro por primera vez desde enero.

"Yo amo tanto a mi presidente, yo quiero verlo, porque uno no lo ve desde que se lo llevaron, ya casi tres meses, entonces uno piensa tantas cosas, que cómo estará su salud o su ánimo", dijo a EFE Shirley Rincón, quien había expresado también su esperanza de que fueran liberados.

La diputada Iris Varela, exministra del fallecido presidente Hugo Chávez y de Maduro, había dicho en el lugar que la "única decisión válida hoy de justicia" era "la liberación absoluta" de ambos.

Maduro está acusado por la Justicia estadounidense de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos, y un cuarto delito de posesión de esas armas.

Flores, por su parte, está acusada de otros cuatro cargos relacionados: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.