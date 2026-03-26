Irán lanza nuevos ataques contra Israel y objetivos estadounidenses en el golfo Pérsico

La Guardia Revolucionaria iraní publicó un comunicado, recogido en la agencia Fars, en la que detalló los objetivos de la oleada número 83 de bombardeos, esta vez dirigida contra la localidad israelí de Modiin y los depósitos de petróleo de Ashdod, una de las refinerías más grandes de Israel, así como las bases militares de Al Dafra (Emiratos Árabes Unidos), Al Adairi y Ali Al Salem (Kuwait) y Sheikh Isa (Baréin).

A su vez, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) identificaron al menos dos andanadas de misiles sobre el país que no provocaron heridos ni víctimas, según los servicios de emergencia israelíes.

El Ejército de Kuwait dijo haber interceptado drones, igual que el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí.

Los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciados el pasado 28 de febrero, han provocado la respuesta de Teherán en forma de constantes lanzamientos de misiles sobre Israel y bases militares estadounidenses en el Golfo.