La Bolsa de Tokio cae por el miedo a un conflicto prolongado en Oriente Medio

Veinte minutos después del inicio de las operaciones el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, bajaba un 1,5 %, u 806,61 puntos, hasta situarse en 52.797,04 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, caía un 0,75 %, o 27,39 puntos, hasta las 3.615,41 unidades.

El parqué tokiota seguía la tendencia de Wall Street, que cerró la sesión previa en rojo mientras los inversores siguen de cerca las noticias sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

El fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, se dejaba casi un 1 %, y su rival Honda caía alrededor de un 0,1 %.

En semiconductores, Advantest bajaba más de un 4 %, Tokyo Electron descendía alrededor de un 4 % y Disco caía algo más del 3 %.

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El principal banco japonés, Mitsubishi UFJ, se dejaba además un 0,75 %.

Mientras, el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony perdía alrededor de un 0,4 %, aunque la empresa de videojuegos Nintendo subía un 2,5 %.

El gigante de la maquinaria y la defensa Mitsubishi Heavy Industries se dejaba alrededor del 0,25 %, la naviera Mitsui O.S.K. Lines perdía un 0,3 % y el gigante de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank bajaba un 0,5 %.