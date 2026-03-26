La UE financia un programa para reducir el embarazo adolescente en Cuba

El proyecto, con énfasis en el municipio Cacocum, está liderado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) que trabajan junto a los Ministerios de Salud Pública y de Educación de la isla.

Esta cooperación internacional busca fomentar la resiliencia y garantizar el bienestar social en comunidades de la región oriental de Cuba con acciones que se concentran en fortalecer los servicios de salud y la educación integral en zonas vulnerables, refirió un reporte de la agencia Prensa Latina.

Durante los 36 meses de ejecución de la iniciativa, se dará prioridad al derecho de cada joven a decidir su propio proyecto de vida, incluso en situaciones de crisis.

La web oficialista Cubadebate citó este jueves datos recientes de la Oficina Nacional de Estadística e Información que indican un ligero descenso de la fecundidad adolescente en la isla en 2024, pero el artículo señaló que el comportamiento de este fenómeno mantiene patrones de estabilidad que demandan atención integral.

El embarazo adolescente en Cuba es considerado un "serio problema social y de salud" por las autoridades, con cerca del 18-19 % de los nacimientos provenientes de madres entre 15 y 19 años.

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Un estudio de 2025 indicó que el 64,5% de los embarazos adolescentes en Cuba involucra a hombres adultos y que las provincias orientales Holguín, Las Tunas, Granma y Camagüey, reportan las tasas más elevadas que superan la media nacional.