Meloni asume temporalmente el ministerio de Turismo tras la dimisión de su titular

El presidente de la República, Sergio Mattarella, ha firmado esta tarde el decreto de cese de Santanchè como ministra de Turismo y ha asignado esta cartera temporalmente a Meloni.

La dimisión de Santanchè, la segunda en el Gobierno de Meloni desde octubre de 2022, se produjo ayer miércoles después de que una reforma judicial clave para el Ejecutivo fuera rechazada en un referéndum.

Santanchè, referente de los ultraderechistas Hermanos de Italia, se ha visto salpicada en los últimos tiempos por varios escándalos y procesos judiciales y Meloni ha decidido prescindir de ella en el último tramo de su legislatura, que culminará el próximo año.

La primera ministra pidió su dimisión en un insólito comunicado público en la noche del miércoles y la ministra se resistió durante algunas horas, hasta la tarde de ayer.

Además de ella, han salido del Ejecutivo tras el referéndum dos altos cargos del Ministerio de Justicia: el subsecretario, Andrea Delmastro, y la jefa de Gabinete, Giusi Bartolozzi, a quienes se responsabiliza del fracaso del referéndum por diversas polémicas y declaraciones.