Muere una civil rusa tras un ataque ucraniano contra la región de Briansk

"El Ejército ucraniano atacó con drones kamikaze la localidad de Zernovo del distrito Suzemski. Lamentablemente, a consecuencia del ataque deliberado y vil murió una mujer", escribió en su cuenta de MAX, el Telegram ruso.

El gobernador, que calificó de "bárbaro" el ataque, expresó sus condolencias a los familiares y allegados de la víctima y les prometió el "todo el apoyo necesario y la ayuda material".

Según Bogomaz, en el transcurso de la pasada noche, las defensas antiaéreas rusas del Ministerio de Defensa y de las brigadas móviles de la Guardia Nacional "aniquilaron 44 drones de ala fija".

A su vez, la capital rusa también fue objeto durante la pasada noche de ataques de drones: según el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, los militares rusos derribaron 22 artefactos aéreos que se dirigían a la ciudad.

Los restos de los drones, neutralizados en las cercanías de la localidad de Klenovo, provocaron un incendio en una casa, hiriendo a un civil.

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Ante el peligro de drones, los aeropuertos moscovitas de Domodédovo (sur) y Sheremétievo (norte) detuvieron temporalmente las operaciones.

Según informó en MAX el Ministerio de Defensa ruso, durante la pasada noche fueron "interceptados y aniquilados 125 drones ucranianos de ala fija" sobre 14 regiones rusas y el mar Negro.