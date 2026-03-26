Putin espera que en tres o cuatro semanas termine la guerra en Irán

"El presidente dice que espera que posiblemente la crisis se resuelva en las próximas tres o cuatro semanas", declaró Shojin tras una reunión a puerta cerrada entre el mandatario ruso y grandes empresarios rusos.

El representante de la esfera empresarial rusa añadió que Putin recomendó a los empresarios y al Ministerio de Finanzas no confiarse con la etapa de grandes beneficios a costa del conflicto, pues no será duradera.

Putin se reunió durante dos horas con una serie de empresarios rusos, tales como Vladímir Potanin (presidente de Norilsk Nickel), Vladímir Yevtushenkov (AFK Sistema), Andréi Kostin (Banco VTB) y Alexander Diúkov (Gazprom Neft).

También se encontraban presentes el ministro de Desarrollo Económico, Maxim Reshétnikov; el ministro de Industria y Comercio, Antón Alijánov; y el subjefe del Gabinete Presidencial, Maxim Oreshkin.

Anteriormente el presidente participó en un evento de la Unión de Industriales y Empresarios, donde dio un breve discurso tras el cual abandonó la sala.

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En medio de un empeoramiento de las condiciones económicas del país, cuyo PIB interanual en enero cayó un 2,1 %, por primera vez en este tipo de eventos Putin no admitió preguntas.

Rusia se está beneficiando de las subidas de precios del barril de petróleo a causa del cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán debido a la guerra iniciada en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel a la república islámica.

Las autoridades rusas esperan que los nuevos beneficios alivien el déficit del gasto público y han comenzado a reelaborar los presupuestos para este año después de que, por otro lado, las cuentas hayan resultado en el primer trimestre del año mucho peor de lo previsto.