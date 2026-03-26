Taiwán afirma que ventas de armas de EE.UU. siguen en marcha tras obtener "garantías"

"El Ministerio de Defensa mantiene una comunicación estrecha con la Agencia de Cooperación en Seguridad de Defensa de Estados Unidos -el organismo encargado de gestionar las ventas de armas al exterior- sobre los proyectos, cantidades, montos y plazos que se ofrecerían a Taiwán", aseveró Koo, en declaraciones recogidas por la agencia CNA.

"Actualmente, el asunto sigue en revisión interna y no se ha recibido ninguna notificación de retraso", agregó el ministro, que no ofreció detalles sobre el tipo de armamento involucrado ni sobre el coste total de la operación.

Estas declaraciones se produjeron un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que viajará a China los próximos 14 y 15 de mayo para reunirse con su homólogo, Xi Jinping, una visita que tenía previsto llevar a cabo a finales de marzo pero que fue aplazada por la guerra de Irán.

Entre los temas que podrían tratarse en dicho encuentro está, precisamente, la venta de armamento a Taipéi: en una llamada telefónica a principios de febrero, Xi instó a Trump a "manejar con prudencia" el envío de armas a Taiwán, y subrayó que la isla es la "primera línea roja" en las relaciones entre ambas potencias.

Posteriormente, el Wall Street Journal informó, citando a funcionarios estadounidenses, de que Washington había paralizado la aprobación de un importante paquete de armas a Taiwán por temor a que la operación pudiera poner en riesgo la celebración de la cumbre entre Trump y Xi.

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En cualquier caso, el Gobierno de Estados Unidos notificó en diciembre al Congreso acerca de ocho posibles ventas de armamento a Taipéi, valoradas en torno a 11.100 millones de dólares, en lo que supuso el mayor paquete de armas adquirido por la isla hasta la fecha.

Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán como una "parte inalienable" del territorio chino y no han descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo taiwanés, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.

Desde hace más de siete décadas, EE. UU. se encuentra en medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington es el principal suministrador de armas a Taipéi y, si bien no mantiene vínculos diplomáticos con este territorio, podría defenderlo en caso de conflicto con Pekín.