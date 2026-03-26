Turquía retira su veto a incorporar a OMC acuerdo sobre inversiones de un grupo de países

La polémica parte del hecho de que no se trata de un acuerdo multilateral, sino "plurilateral", ya que participa solo el grupo de países que participó en su negociación y no la totalidad de miembros de la OMC (166), como ha sido la práctica hasta ahora de acuerdo a sus propias reglas.

Permitir que este acuerdo entre en el cuerpo jurídico de la OMC implica que podrá ser utilizado para decidir en el futuro qué está permitido y qué no, lo que se ha convertido en uno de los asuntos centrales que abordarán de aquí al domingo los ministros reunidos en Yaunde (Camerún).

En la sesión inaugural de la Conferencia Ministerial, el ministro turco de Comercio, Ömer Bolat, anunció que a pesar de que su país mantiene sus "preocupaciones y reservas" en relación a ese texto, "no impedirá" que sea incorporado al marco legal de la OMC.

Poco después, el ministro camerunés de Comercio y presidente de la conferencia por representar al país anfitrión, Luc Mbarga Atangana, consideró que el paso de Turquía ya puede ser considerado un primer éxito de esta reunión de ministros, de la que se tienen pocas expectativas, ya que en las negociaciones previas en Ginebra (ciudad sede de la OMC) no se consiguieron acuerdos preliminares.

Actualmente, 128 miembros de la OMC participan en el acuerdo plurilateral para facilitar las inversiones, de los cuales 91 son países en desarrollo (incluyendo China) y de éstos, 27 están en la categoría de los menos avanzados.

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Los países europeos también forman parte de este acuerdo, del que Estados Unidos se ha mantenido al margen, a pesar de lo cual uno de sus principales intereses declarados al participar en esta reunión es propiciar que entre en la OMC.

"Estados Unidos pretende reorientar la OMC hacia acuerdos plurilaterales negociados y alejarse del sistema tradicional de toma de decisiones basado en un consenso amplio", sostiene a este respecto la Agenda de Política Comercial de EE.UU. publicada a principios de mes.

A la pregunta de por qué Estados Unidos impulsaría un acuerdo que no pretende firmar, dos investigadoras de la ONG Red del Tercer Mundo, Chien Goh y Kinda Mohamadieh, han explicado que en realidad para Washington no se trata de un fin, sino de un medio, ya que ello significaría que "los acuerdos plurilaterales pueden adoptarse e incorporarse al marco normativo de la OMC sin el consentimiento de todos los miembros".

"Una vez que se abra esa puerta, el principio de consenso en la definición de la agenda y en la elaboración de normas de la OMC queda efectivamente socavado", sostienen.

Por su parte, algunos países liderados por India se oponen porque considerar que esto abriría "la caja de Pandora", conduciría a la fragmentación del sistema y desplazaría el principio de la nación más favorecida, que establece que cualquier ventaja comercial otorgada a un miembro de la OMC debe ser extendida en los mismos términos al resto.

En cambio, los acuerdos plurilaterales solo obligarían entre si a los países firmantes.