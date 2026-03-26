Un buque y emanaciones de petróleo contaminan el Golfo de México, admiten autoridades

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, explicó en conferencia de prensa que el primer foco fue un buque que realizó un vertimiento ilegal el 3 de marzo en Coatzacoalcos, aunque aún no ha sido posible identificarlo porque en la zona había 13 embarcaciones fondeadas.

De ellas, cuatro todavía navegan en aguas mexicanas y son inspeccionadas por la Armada de México, mientras que para el resto ya se pidió cooperación internacional.

La segunda fuente corresponde a chapopoteras (filtraciones de petróleo y gas) naturales ubicadas a cinco millas de Coatzacoalcos, cuyas emanaciones, según autoridades, han sido intermitentes y actualmente están contenidas, aunque no se descarta que vuelvan a activarse.

La tercera, y la que el Gobierno mexicana considera más relevante, se localiza a 60 millas de Ciudad del Carmen, en la zona de Cantarell, donde las emanaciones son permanentes desde enero del presente año, pero aumentaron en el último mes.

Morales Ángeles dijo que se analiza si ese incremento obedece solo a una intensificación natural o a una eventual falla estructural en alguna plataforma, lo que se verifica con drones submarinos y buzos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Añadió que los vientos y las corrientes empujaron la mancha hacia el noroeste, con afectaciones en Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.

Según la línea del tiempo presentada por el almirante de la Marina, los primeros reportes ocurrieron desde el 3 de enero y el 2 de marzo en Coatzacoalcos; al día siguiente se detectaron manchas en Paraíso, Tabasco; el 10 y 11 de marzo en Alvarado, Veracruz; el 18 en Tuxpan; y el 24 en playa Miramar, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Desde entonces se activaron de forma escalonada los planes de contingencia hasta llegar al nivel nacional.

El almirante afirmó que se desplegaron más de 2.200 elementos, cuatro aeronaves, siete buques, 12 embarcaciones, 12 drones aéreos, dos drones submarinos y más de 1.000 metros de barreras.

Reportó además la recolección de 430 toneladas de hidrocarburo y la limpieza de 223 kilómetros de playa, mientras que se mantendrá vigilancia en 600 kilómetros de litoral y sobrevuelos permanentes para contener nuevas arribazones antes de que toquen tierra.

El director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, informó que la empresa contrató a 300 personas de comunidades para la limpieza, sostuvo tres reuniones con pescadores de Agua Dulce, Coatzacoalcos y Pajapan, e identificó a 11 cooperativas con más de 300 socios.

Añadió que se destinaron 15 millones de pesos (833.333 dólares) mediante un programa público y que se entregaron 10.000 litros de combustible para apoyar la actividad pesquera.

La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, informó que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quien resulte responsable y anunció un observatorio ambiental permanente en el Golfo de México para prevenir nuevos incidentes.

Añadió que la Semarnat y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas mantienen monitoreo en ecosistemas sensibles y que, por ahora, no se ha detectado daño ambiental severo, aunque sigue la evaluación de afectaciones a flora y fauna.