Zelenski aplaude medidas de Londres y otros Gobiernos europeos contra flota fantasma rusa

“Gracias a (el primer ministro) Keir Starmer y al Reino Unido por estrechar el cerco a la flota fantasma rusa”, escribió en X Zelenski, que abogó por que, además de confiscar estos buques, los países que actúen contra ellos se incauten también del crudo que transportan.

Zelenski ya se había referido al problema poco antes durante un discurso que dio por videoconferencia ante la reunión celebrada hoy por los países de la Fuerza Conjunta Expedicionaria (JEF, en sus siglas en inglés), integrada por diez Estados bálticos y del Norte de Europa.

“(El presidente ruso Vladímir) Putin invierte cada dólar que ingresa (del petróleo) en matar y herir; por favor, mantengan la presión sobre Rusia. Sus petroleros y su flota fantasma no debe sentirse segura en aguas europeas”, dijo el presidente ucraniano en su alocución.

Zelenski mencionó a Dinamarca, a Suecia y a Francia como ejemplos de firmeza a la hora de actuar contra la flota fantasma rusa, y pidió a los países de la JEF que convenzan a los demás países europeos para la adopción de “leyes fuertes” que permitan “bloquear a los petroleros rusos y confiscar el petróleo” de manera sistemática.

El presidente ucraniano recordó que Rusia está aprovechando la crisis energética provocada por la guerra de Irán para incrementar sus ingresos petroleros, y emplazó a los países de la JEF a no aflojar en su presión sobre el Kremlin en este sentido, como sí ha hecho EE.UU.