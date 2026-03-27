Ataques de drones ucranianos retrasan más de medio centenar de vuelos en Rusia

Según informó en un comunicado el aeropuerto de Púlkovo de la antigua capital zarista, 43 vuelos se retrasaron durante más de dos horas y 23 fueron cancelados.

Otros 23 vuelos fueron desviados a aeropuertos de reserva, señaló la terminal aérea.

A su vez, en el aeropuerto de Kaliningrado se retrasaron once vuelos, según el portal oficial de la terminal.

Según informó en MAX Alexandr Drozdenko, gobernador de la región de Leningrado, atacada intensamente durante las últimas tres jornadas, en la pasada noche las defensas antiaéreas rusas aniquilaron 36 drones.

En total, según el Ministerio de Defensa ruso, esta noche fueron "interceptados y aniquilados 85 drones de ala fija" sobre nueve regiones rusas y el mar Negro.