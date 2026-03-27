Corea del Sur y OIM asistirán a migrantes y comunidades de acogida en frontera ecuatoriana

Ginebra, 27 mar (EFE).- Más de 6.000 migrantes y miembros de comunidades de acogida en las zonas fronterizas de Ecuador recibirán asistencia humanitaria a través de un proyecto financiado por Corea del Sur e implementado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), según informó esta agencia de Naciones Unidas.