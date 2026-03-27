Delegación de congresistas de EE.UU. devolverá la visita de diputados rusos a Washington

“Se realizará una visita de regreso a nuestro país. Existe la promesa de que la delegación será muy representativa”, dijo Níkonov a la televisión estatal rusa.

Agregó que incluso “hay un entendimiento” sobre las fechas aproximadas de esa visita.

Según el diputado, se trata de un paso importante, ya que las visitas de parlamentarios rusos al Congreso de Estados Unidos han sido escasas.

“Que yo sepa, nunca ha habido una delegación oficial de la Duma (cámara de diputados rusa) en el Congreso de Estados Unidos. Hubo una delegación oficial del Consejo de Federación (cámara alta)”, dijo Níkonov.

A la vez, “la última vez que parlamentarios estadounidenses fueron vistos en la Duma fue en 2017”.

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Nikónov es nieto del dirigente bolchevique, Viacheslav Mólotov, quien ejerció como jefe de la diplomacia soviética durante el mandato del dirigente soviético Iósif Stalin.

En enero, la congresista republicana Anna Paulina Luna aseguró que había recibido una autorización del Departamento de Estado de EE.UU. para que cuatro miembros de la Duma visitaran Washington pese a estar sancionados.

Por su parte, el Kremlin celebró la posibilidad de contactos entre parlamentarios de ambos países.

"Esto solo puede ser bienvenido y son realmente necesarios", señaló el portavoz de Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.