El líder militar de Madagascar busca el fin de la suspensión en la UA por el golpe de 2025

Este es uno de los motivos de la visita de Randrianirina a Guinea Ecuatorial, donde se reunió este jueves por la noche con su homólogo ecuatoguineano, Teodoro Obiang, con quien pretende construir las bases de "una amistad sólida" y una "cooperación activa", según un comunicado de la Presidencia malgache publicado en su cuenta de la red social Facebook.

Randrianirina trata así de encontrar "una solución para convencer" a la UA de que acabe con las medidas impuestas contra el país insular del océano Índico tras el golpe que derrocó al presidente Andry Rajoelina.

"Esta visita formal marcará un punto de inflexión importante en la relación entre los dos países y confío en que habrá resultados tangibles", afirmó el líder militar de Madagascar.

Ambos mandatarios abordaron las diferentes formas de cooperación entre los dos países a nivel comercial, turístico, de inversiones y de pesca, lo que puede resultar en "un gran beneficio" para sus respectivas economías.

El viaje de Randrianirina también se produce antes del comienzo en Malabo de la 11ª Cumbre de jefes de Estado y Gobierno de la Organización de los Estados de África, Caribe y Pacífico (OEACP).

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El pasado día 15, el coronel nombró como nuevo primer ministro a Mamitiana Rajaonarison, exjefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (SAMIFIN), entidad encargada de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en Madagascar.

Randrianirina, que designó un nuevo Gobierno este miércoles, resaltó poco después del golpe de Estado que su mandato durará dos años "como máximo" y que buscará una transición que culminará en la celebración de un referéndum constitucional.

Madagascar atravesaba una crisis desde el pasado 25 de septiembre, cuando estallaron protestas masivas impulsadas por la juventud.

Tras sus demandas iniciales por los cortes de luz y agua, las movilizaciones se tornaron antigubernamentales y reclamaron la dimisión de Rajoelina, acusado de corrupción, nepotismo y malversación de fondos públicos.

Antes, Madagascar había experimentado tres golpes de Estado desde su independencia de Francia: 1972, 1975 y 2009.