El Parlamento venezolano informa sobre 21 nuevas postulaciones a fiscal general y defensor

Entre los nuevos postulados al cargo de defensor destaca el periodista Vladimir Villegas, hermano del exministro de Cultura Ernesto Villegas, quien inicialmente también se había inscrito para optar por la misma posición, pero finalmente se retiró del proceso.

También está en la lista de aspirantes a la Defensoría del Pueblo la exdiputada opositora Marialbert Barrios. En total, para este cargo hay 78 postulaciones mientras que para la Fiscalía General hay 76.

Esta semana, un total de 11 organizaciones no gubernamentales denunciaron la "ausencia de reglas claras y públicas" sobre el procedimiento y los criterios de evaluación para designar a los titulares de la Fiscalía General y Defensoría del Pueblo.

En un comunicado, reclamaron que el pasado 25 de febrero se conformara un Comité de Evaluación de Postulaciones del Parlamento integrado "únicamente por diputados en funciones, en su mayoría del partido oficialista, sin incluir representantes de diversos sectores de la sociedad conforme lo requieren la Constitución y la ley".

El jueves, la ONG venezolana Centro de Justicia y Paz (Cepaz) pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la ONU y a los países de la región supervisar este proceso de designación.

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La ONG hizo este llamamiento un día después de que dos relatoras de la ONU para los derechos humanos dijeron que el Gobierno debe garantizar que los nuevos fiscal general y defensor del pueblo lleguen a esas responsabilidades de acuerdo con los méritos y a la integridad que hayan demostrado.

El proceso para designar a un nuevo fiscal y defensor se inició después de que Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, ambos allegados al chavismo, dimitieran el pasado febrero de estos cargos.

Sus renuncias se dieron en medio de la aplicación de la Ley de Amnistía promulgada en febrero y que permite, en teoría, liberaciones de presos políticos desde 1999 hasta la actualidad, aunque la norma solo contempla 13 "hechos" ocurridos en 13 años.