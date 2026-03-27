Las bolsas europeas vuelven a la tendencia positiva pendientes de Oriente Medio y el crudo

Según datos de mercado recogidos por EFE, a las 7:30 horas (6:30 GMT) de este viernes, los futuros de la Bolsa de Fráncfort suben el 0,72 %, los de París el 0,65 % y los de Londres el 0,62 %.

Los futuros del índice Euro Stoxx 50, que sigue la evolución del medio centenar de empresas más capitalizadas de la zona euro, se revalorizan el 0,53 %.

Al otro lado del Atlántico, en Wall Street, los futuros sobre sus principales indicadores avanzan cerca del 0,60 %.

Las bolsas europeas muestran un optimismo moderado después de cerrar ayer con caídas y mientras el precio del petróleo cotiza con volatilidad.

A esta hora, el barril de crudo brent para entrega en mayo baja el 0,28 % en el mercado de futuros de Londres, hasta los 107,71 dólares.

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El brent ya cerró ayer en negativo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que prolongaba el plazo dado a Irán, otros diez días más, para que el país reabra el estrecho de Ormuz o destruirá sus centrales eléctricas.

Dicho plazo vencerá ahora el 6 de abril a las 20:00 horas de Washington (00.00 GMT del 7 de abril).

Trump también aseguró que las conversaciones con Irán continúan.

Antes de la apertura en Europa, en Asia, la tendencia es mixta, ya que el Nikkei de Tokio cede un leve 0,17 %, mientras que Bolsa de Shanghai suma el 0,56 % y el el Hang Seng de Hong Kong el 0,67 %.

El euro baja a esta hora y se cambia a 1,153 dólares, mientras que el oro se revaloriza el 1,25 %, hasta 4.467,6 dólares.

El bitcóin cotiza casi sin variación en los 68.749,65 dólares.