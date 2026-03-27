Londres acusa Irán de "chantajear la economía mundial" y denuncia apoyo de Moscú a Teherán

"Hemos visto apoyo por parte de Rusia a Irán en el conflicto de Oriente Medio. Y es por eso que creo que, como países del G7, tenemos el interés común de unirnos para debatir estas cuestiones", dijo a la prensa Cooper, durante la segunda jornada del G7 de Exteriores que se celebra en la abadía de Vaux-de-Cernay, en las afueras de París.

La ministra no detalló en qué se materializa ese supuesto apoyo de Rusia a Irán y se limitó a recordar "los vínculos" entre ambos países que "se mantienen desde hace tiempo en términos de capacidades compartidas".

En ese sentido, habló de los drones de fabricación iraní que las Fuerzas Armadas rusas usan contra Ucrania desde 2022.

Cooper abordó el cierre decretado por Irán del estrecho de Ormuz, por donde transita buena parte del petróleo y gas mundial -lo que está provocando un alza de los combustibles-, además de otros materiales fundamentales para la economía global.

"Irán no puede tener la capacidad de, simplemente, chantajear la economía global a cuenta de un estrecho que forma parte de las rutas de transporte internacional y de la libertad de navegación, la cual ha sido apoyada tan firmemente en las Naciones Unidas", ahondó la jefa de la diplomacia británica.

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Cooper mencionó la coalición de una treintena de países que estudian cómo proteger el estrecho para garantizar la libertad de navegación, una vez amaine el conflicto en la región.

La ministra subrayó que "el enfoque" es el de "apoyar la acción defensiva" y urgió también a "la diplomacia" para poder rebajar las tensiones.

Además de los ministros del G7, como invitados, también asisten a la cita de la abadía de Vaux-de-Cernay los jefes de las diplomacias de Ucrania, Arabia Saudí, Brasil, India y Corea del Sur.