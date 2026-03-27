Víctimas de abusos de Iglesia católica lusa ven indemnización anunciada como "una afrenta"

La organización reaccionaba así al anuncio realizado por la CEP ayer, jueves, cuando informó que había aprobado indemnizar de momento a 57 víctimas en Portugal, y que para las compensaciones se había basado en el análisis individual de cada denuncia de abusos y en la gravedad de los mismos, el daño sufrido y las consecuencias en la vida de cada víctima.

En un comunicado remitido a EFE esta madrugada, Corazón Silenciado criticó que la Iglesia portuguesa no haya dado a conocer qué criterios concretos ha aplicado para definir cada compensación económica, lo que dificulta reclamar los valores recibidos y analizar cuán justa es cada decisión.

"Dicen que 'el valor atribuido corresponde a la realidad de cada persona y al sufrimiento que le fue impuesto'. ¿Cómo miden el trauma? ¿Qué instrumento de medida es para saber, 'en realidad', quién sufrió más o menos a lo largo de las décadas?", planteó la asociación.

Cuestionó también que, si la CEP no les informa de qué criterios ha aplicado sobre cada caso, será imposible evaluar "la imparcialidad de la decisión" y confirmar si está completa, omite detalles, o si incluye errores o falsedades.

"No habrá apelación, porque esa verdad está oculta; no se puede juzgar, confrontar ni cuestionar", lamentó.

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Corazón Silenciado criticó además que la Iglesia portuguesa no ha tenido en consideración las recomendaciones del Vaticano, que indican que se debe informar a las víctimas del proceso, dándoles a conocer los detalles; y que las indemnizaciones no alcanzan siquiera los 50.000 euros por persona, una cantidad que el papa Francisco llegó a calificar de "demasiado baja" para una compensación.

En el comunicado, uno de los cofundadores de la asociación añadió que, en su caso, que sufrió abusos en dos instituciones distintas cuando era menor, solo será indemnizado por lo ocurrido en una de ellas porque en la otra el agresor era "aspirante" a franciscano pero no pertenecía oficialmente a la orden.

"9.000 a 45.000 euros, en una Europa en donde las víctimas reclaman 200.000 euros...", cierra la nota.

En el comunicado publicado ayer por la CEP, la Iglesia católica portuguesa precisó que ha recibido 95 solicitudes de compensación durante el plazo habilitado para ello, de las que 78 fueron considerados aptas y 17 archivadas. De estas, 57 han sido aprobadas para recibir una indemnización por un monto total de 1.609.650 euros.

Más de 4.800 personas podrían haber sido víctimas de abusos sexuales por miembros de la Iglesia portuguesa en los últimos sesenta años, según un informe publicado en febrero de 2023 por la Comisión Independiente para el Estudio de los Abusos Sexuales de Niños en la Iglesia Católica.