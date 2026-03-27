Yibuti inicia la campaña presidencial con Ismail Omar Guelleh en busca de un sexto mandato

Según cifras publicadas por el Ministerio del Interior, unos 256.000 votantes están llamados a las urnas el 10 de abril para elegir entre los dos únicos candidatos: el presidente saliente, Ismail Omar Guelleh, de la Unión para la Mayoría Presidencial (UMP), o el opositor Mohamed Farah Samatar, líder del Centro de Demócratas Unificados (CDU).

La ciudad de Yibuti, capital del país, concentra la mayoría del electorado con unos 162.000 votantes inscritos, que deberán asistir a alguno de los 413 colegios electorales de los 712 que se habilitarán en todo el territorio nacional.

Guelleh, de 78 años, detenta el poder desde 1999 y aspirará a un sexto mandato como jefe de Estado.

“Me presento ante ustedes nuevamente. No para comenzar, sino para continuar nuestro camino”, dijo el mandatario durante su primer mitin en Dikil, ciudad fronteriza con Etiopía y centro administrativo de la región que lleva su mismo nombre.

“Recordemos. Hemos mantenido la estabilidad de nuestro país en una región inestable. Hemos preservado la paz cuando otros han caído en el caos. Hemos construido infraestructura, abierto obras de construcción y establecido alianzas estratégicas que posicionan a Yibuti como un actor clave en el Cuerno de África y más allá”, añadió el jefe de Estado.

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Guelleh se postuló después de que la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), donde el oficialismo cuenta con amplia mayoría, aprobara por unanimidad en noviembre pasado una enmienda constitucional que eliminó el límite de 75 años para los candidatos presidenciales.

Esta decisión parlamentaria fue entonces criticada por el exportavoz presidencial Alexis Mohamed, que dimitió en septiembre pasado tras denunciar una "regresión de la democracia".

Yibuti es un país situado estratégicamente en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo, en el acceso al mar Rojo desde el océano Índico, y en el cruce de caminos entre África y la península arábiga, a poca distancia de Yemen.

Con Guelleh, segundo presidente yibutí tras suceder a su tío Hassan Gouled Aptidon (que gobernó desde 1977, cuando Yibuti se independizó de Francia, hasta 1999), el país ha aprovechado su ventaja geográfica para invertir en infraestructura logística.

La estabilidad de Yibuti atrajo a Francia, Estados Unidos, China y Japón, que han instalado bases militares en la zona y suponen una fuente de ingresos importante para la economía.

Según datos del Banco Mundial, alrededor del 20 % de la población vive en la pobreza y el despegue económico fue acompañado de represión a la disidencia y un recorte a la libertad de prensa, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos.