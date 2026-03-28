Foro Penal informa la excarcelación en Venezuela de un hispanovenezolano detenido en 2023

Güerere, comerciante de 70 años, fue excarcelado de la cárcel El Rodeo I, en el estado Miranda (norte, cercano a Caracas), con medidas cautelares de presentación periódica ante tribunales y prohibición de salida del país, detalló a EFE el director vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob.

Según un informe de Foro Penal al que tuvo acceso EFE, Güerere fue acusado del supuesto delito de asociación para delinquir y relacionado a la 'Operación Alta Conspiración 2023', que presuntamente consistía en obtener información militar "sensible" para suministrarla a "servicios especiales enemigos".

"Pasó dos meses desaparecido, sin acceso a la luz del día. Los familiares no sabían absolutamente nada sobre su estado de salud. Estuvo completamente aislado y fue sometido a tortura psicológica", subrayó Foro Penal en su informe.

Un total de 503 personas están detenidas por motivos políticos en Venezuela, entre ellos 44 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad, informó el pasado martes Foro Penal, con base en un conteo hasta el 23 de marzo y mientras en el país continúa el proceso de amnistía.

La organización precisó que 315 de los detenidos son civiles y 188 militares, de acuerdo a una publicación compartida en X.

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El registro detalla que 452 son hombres y 51 mujeres, y entre el total hay un menor de edad de entre 14 y 17 años.