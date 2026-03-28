Francia ve "una conexión" con el atentado desarticulado en París y la guerra en O. Medio

"Establezco el vínculo con las acciones llevadas a cabo en países vecinos (...) que se han llevado a cabo" y que han sido seguidas de "reivindicaciones de un grupúsculo que hacía referencia al conflicto", declaró Nuñez al canal BFMTV.

El ministro dio a entender que había similitudes con el atentado sucedido el 13 de marzo en Rotterdam, en los Países Bajos, atribuido a un grupo islamista pro-Irán.

De acuerdo con Le Figaro, se trataría del grupo Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia (el movimiento islámico de los compañeros de la virtud).

Las autoridades francesas lograron desarticular esta madrugada un ataque en París al detener a un hombre que estaba a punto de encender un explosivo en una sucursal del Bank of America, en una turística zona del oeste de la capital francesa y cerca de la sede de la presidencia francesa, El Elíseo.

Los primeros indicios apuntan a una motivación terrorista, pues la Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia se ha encargado de coordinar la investigación. Además del arrestado, hay otra persona involucrada en el ataque bajo búsqueda y captura.

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La prensa francesa indicó que el sospechoso fue arrestado a las 3:25 horas de la última madrugada cuando acababa de colocar un "artefacto explosivo artesanal" que pretendía encender.

Según Le Parisien, el artefacto estaba compuesto de un bidón de cinco litros con un líquido aún por determinar y de una carga de 650 gramos de polvo explosivo.