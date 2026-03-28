Hamás dice que Israel continúa matando a periodistas, ahora en Líbano, con impunidad

"Este crimen es una continuación de la política criminal del gobierno de ocupación contra los periodistas, una política que constituye una flagrante violación de todas las normas y leyes internacionales, incluidas las leyes de la guerra", dijo Hamás en un comunicado oficial.
"Y garantiza su impunidad por los crímenes que sigue cometiendo ante los ojos y oídos del mundo, gracias al apoyo y la protección de Estados Unidos", añadió.
En un ataque contra el sur del Líbano murieron este sábado el corresponsal Ali Shaib, reportero de la televisión Al Manar afiliada a Hizbulá, y Fatima Fatouni, corresponsal del canal Al Mayadeen, además de su cámara Mohamed Fatouni, según informaron estos medios.
Hamás tildó estos ataques de "deliberados y sistemáticos" y urgió a la comunidad internacional, organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación a condenar "los crímenes de la ocupación contra los periodistas", imponer sanciones y exigir responsabilidades.
Al Mayadin defendió la labor de Fatouni, que describió como una reportera "reconocida por ofrecer una cobertura precisa y objetiva" y destacó su cobertura de "los enfrentamientos entre la resistencia y el Ejército israelí".
El medio libanés denunció que ya en octubre de 2024, el ejército israelí había atacado las casas de periodistas en Hasbaya, en el sur de Líbano, matando a tres personas, entre ellos dos fotógrafos de Al Maydeen y Al Manar.
El Ejército de Israel aseguró, tras el ataque, que Ali Shaib pertenecía a la inteligencia de la Fuerza de élite Radwan de Hizbulá "bajo el disfraz de periodista de la red Al Manar"; un alegato repetido en sus ataques contra periodistas en Gaza, a los que acusa, muchas veces sin aportar pruebas, de colaborar con Hamás.
Según el Comité para la Protección de Periodistas (CJP), Israel mató al menos a 210 informadores en Gaza, y su Ejército ha cometido "más asesinatos selectivos de periodistas" que cualquier otro ejército desde 1992, año en el que el comité comenzó su recuento.