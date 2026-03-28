Macron pide hacer "lo posible" para que no se arrastre a Irak en la escalada de violencia

"Acabo de conversar con el presidente de la región autónoma del Kurdistán iraquí, Nechirvan Barzani. Le he expresado mi apoyo tras el ataque inaceptable que tuvo como objetivo su residencia en Dohuk esta mañana", declaró en un mensaje en 'X' Macron.

"Este hecho, sumamente preocupante, se suma a un recrudecimiento de los ataques contra las instituciones iraquíes, como el que causó la muerte de seis 'peshmergas' (agentes de las fuerzas de seguridad kurdas) esta semana", añadió.

El Kurdistán iraquí ha sufrido una oleada de ataques con drones y misiles desde que comenzó la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán el pasado 28 de febrero. Grupos armados iraquíes chiíes alineados con Irán se han atribuido la responsabilidad de algunos de los ataques.

"La soberanía de Irak, y la del Kurdistán en su seno, son indispensables para la estabilidad regional. Debe hacerse todo lo posible para evitar que Irak se vea arrastrado a la escalada en curso. Francia permanece al lado de sus socios iraquíes", ahondó Macron.

El Gobierno Regional del Kurdistán, así como el central de Bagdad, aliados de EE.UU., han adoptado desde el principio una política de neutralidad, y sus líderes han anunciado en varias ocasiones que no permitirían que el territorio iraquí se utilice para amenazar a sus vecinos.