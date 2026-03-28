Mario Navas y Héctor Gutiérrez destacan con su esfuerzo en el inicio de la VI Copa Chenel

En tarde fría y unas rachas de viento que fueron a más según avanzaba el festejo, la plaza se cubrió en más de tres cuartos de su aforo (unos 2.500 espectadores) para presenciar la lidia de tres cuajados y hondos toros, en los primeros lugares, de Partido de Resina, que apenas se emplearon por falta de verdadera raza, dos armados y finos ejemplares de Moreno Pérez Tabernero, con complicaciones, y un serio sobrero, en quinto lugar, de Manuel Sanz, sin clase y con peligro.

Esa solitaria oreja de la tarde fue a parar a manos de Mario Navas tras lidiar al tercero, el único de los de Partido de Resina que se empleó algo tras los engaños y al que el vallisoletano le hizo una faena de creciente calidad, siempre a más en temple y entrega, rematada con dos soberbios naturales a pies juntos y una estocada tendida.

Ya con el sexto, un crecido ejemplar de Moreno Pérez Tabernero, Navas hizo otro notable esfuerzo para asentarse y lograr pases muy estimables entre un vendaval que hacía casi incontrolable su muleta, para dar finalmente la vuelta al ruedo tras la petición pública de otro trofeo.

También fue muy patente la entregada actitud del mexicano Héctor Gutiérrez (ovación tras dos avisos y vuelta al ruedo) en aquel vendaval, ya para imponerse con una sólida firmeza de plantas y un toreo muy sincero a un segundo de Partido de Resina al que sacó más incluso de lo que ofrecía con una inteligente técnica, salvo a la hora de matar, cuando perdió un claro triunfo.

Y tampoco volvió la cara ante el 'orientado' sobrero de Manuel Sanz, que, sumando sus coladas y cabezazos al fuerte viento, le puso en apuros en varias ocasiones, pero sin que el de México perdiera su solidez.

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Antes, al titular de Moreno Pérez Tabernero que se partió un pitón en el peto del picador, Gutiérrez le había cuajado un mazo de suaves y firmes lances a la verónica rematados con una larga antológica.

Con menos suerte y acierto pasó por este primer festejo de la Copa Chenel el extremeño Tomás Campos, que tardó en centrarse con un desclasado ejemplar de Partido de Resina y no llegó a confiarse con el otro, que embistió descoordinado, por flojo de remos, pero con un punto de incómodo temperamento, para acabar siendo silenciado con ambos, tras un aviso en el cuarto.