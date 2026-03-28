Ocho orejas se pasearon en Almendralejo en una tarde de buen toreo

Se pasearon ocho orejas y en la corrida hubo de todo, primando lo manejable de los seis toros, lo encastado del quinto y la bravura del sexto. Y también una delirante vuelta al ruedo al cuarto, que en absoluto la merecía.

Emilio de Justo sorteó un toro que abrió el festejo y al que el torero fue limando sus defectos, el no humillar de salida y lo rebrincada de su embestida en la muleta. Bien el torero extremeño con el capote, en la faena el animal lució la codicia suficiente para seguir la tela, aunque le faltaba clase para rebosarse en el engaño. Toro manejable y faena larga, estocada y dos orejas.

La vuelta al ruedo al cuarto fue inexplicable porque el burel andaba justo de raza. De salida tomó el capote de forma desordenada, lo que corrigió De Justo. En la muleta tenía nobleza pero le faltaba transmisión y no duró mucho porque le fue costando, lo que superó el torero dándole los pases de uno en uno. Bien De Justo como torero hecho y de palpable madurez. Casi entera que fue suficiente y oreja.

Buena resultó la tarde de Juan Ortega, que lució con capote y muleta. El empaque y la elegancia de sus figura, su afán por torear despacito, el ponerse en el sitio en el que embisten los toros y el pasárselos cerca fue todo uno.

Comienzo de faena clásico de Ortega al segundo con esos muletazos de rodilla genuflexa que le salían delicados, nada de cortar el viaje al toro y sí llevarlo hacia delante. Bella la composición y en redondo muletazos de mano baja, embraguetado el torero. Era precisamente ese obligar al animal por abajo lo que atemperaba la acometividad del astado y le permitía torear despacio.

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Faena bella bien rematada con la espada y dos orejas.

El quinto fue un toro encastado que no llegó definido a la muleta, pero con el que el sevillano estuvo firme desde que cogió el engaño. Tenía una cierta aspereza pero la colocación, y la firmeza lo fueron desengañando. Faena ligada que siempre se mantuvo en tono alto, bella la pose del torero, que toreaba con naturalidad. Oreja que completaba una buena tarde.

Poco pudo hacer Pablo Aguado ante su primero, un animal que pronto se aburrió y quiso tablas.

El sexto era un jabonero de espectacular pelaje al que toreó a la verónica con cadencia y perfecto estilo. Sevillanísimo fue el comienzo de faena andando al animal hacia los medios en los que eran muletazos a dos manos por uno y otro pitón, que remató con el improvisado molinete y el pase de pecho.

Después, asentado, colocaba al toro para el cite con ayudados y el kikirikí, seguía en redondo y se lo pasaba cerca. Faena bien planteada ante un toro encastado, de palpable lucimiento, en la que hubo buen toreo fundamental y remates de excelso sabor. Estocada, muerte de bravo del animal y dos orejas.

6 toros de Juan Pedro Domecq, de buenas hechuras y cómodas cabezas.

Manejables en conjunto, los mejores fueron el encastado quinto y el bravo sexto. Al cuarto se le dio una inexplicable vuelta al ruedo.

Emilio de Justo, de blanco y azabache. Estocada desprendida (Dos orejas); pinchazo hondo (Oreja).

Juan Ortega, de rosa palo y oro. Estocada (Dos orejas); estocada y descabello (Oreja),

Pablo Aguado, de burdeos y oro. Casi entera (Ovación); estocada (Dos orejas).

Almendralejo, casi lleno. Saludó tras parear al tercero Iván García. Los tres toreros salieron a hombros.