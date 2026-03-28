Yemen entra en escena y un Trump "decepcionado" critica la OTAN: un mes de guerra en Irán

Justo cuando se cumple un mes del inicio de la guerra, lanzada por Estados Unidos e Israel contra Teherán, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo sentirse "decepcionado" por la OTAN y su falta de apoyo a las operaciones de la Casa Blanca en Oriente Medio.

- Las Fuerzas de Defensa de Israel aseguraron haber detectado un misil lanzado hacia su territorio desde Yemen, el primero enviado desde este país en el marco del conflicto reciente.

- Horas antes, los hutíes, aliados de Irán que controlan gran parte de Yemen, incluida la capital Saná, habían amenazado con involucrarse en la guerra en caso de que nuevos actores se unieran a Estados Unidos e Israel en su ofensiva, o en caso de que el mar Rojo fuera usado para atacar a Irán.

- El portavoz militar del grupo, Yahya Sarea, dijo que las fuerzas hutíes tienen "las manos en el gatillo".

- Durante la guerra en Gaza, los hutíes lanzaron más de 1.800 ataques contra Israel en apoyo a Palestina, según las cifras proporcionadas por los insurgentes yemeníes.

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- Trump afirmó que Arabia Saudí y otros de sus "aliados" de Oriente medio como Kuwait, Catar, Baréin y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) han "hecho más" en la guerra contra Irán que la OTAN, con la que está "muy decepcionado".

- En su discurso, el líder republicano, a quien le gusta rebautizar lugares geográficos, le cambió el nombre al estrecho de Ormuz: "Estamos negociando ahora (con Irán) y sería genial si pudiésemos hacer algo, pero tienen que abrirlo. Tienen que abrir el estrecho de Trump, quiero decir, de Ormuz. Discúlpenme, lo siento mucho, qué error tan terrible".

- Trump insistió en estar en conversaciones con la República Islámica, a lo que se sumó la afirmación del enviado especial de Estados Unidos para el Oriente Medio, Steve Witkoff, de que habrá reuniones con Irán "esta semana".

- Al menos doce militares de EE.UU. resultaron heridos por un ataque el viernes contra una base aérea en Arabia Saudí, según informaron varios medios estadounidenses, que también reportaron daños en aeronaves militares del Pentágono.

- Baréin informó haber interceptado ataques con misiles y drones lanzados desde Irán, uno de los cuales provocó un incendio, igual que Emiratos Árabes Unidos, que también informó de un incendio a raíz de una interceptación de un ataque que ha provocado cinco heridos.

- La central nuclear iraní de Bushehr fue blanco de un tercer ataque de Estados Unidos e Israel, pese a las condenas a estos bombardeos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), aunque las investigaciones preliminares indican que el proyectil no causó ni víctimas ni daños materiales o técnicos en la planta.

- Además, una nueva oleada de ataques israelíes golpeó varios puntos de Teherán y un edificio residencial en Zanjan, en el noroeste del país, donde fallecieron al menos cinco personas según la agencia Fars.

- Irán también lanzó nuevas andanadas contra Israel, la mayoría interceptadas, aunque en el centro del país impactaron proyectiles o restos de los mismos y provocaron la muerte de un hombre.

- Hasta el momento, en Israel se han producido un total de 19 muertos por misiles iraníes y proyectiles de Hizbulá, además de cuatro mujeres que murieron en el territorio palestino de Cisjordania por un misil de racimo iraní.