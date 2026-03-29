Al menos 3 muertos y 23 heridos, 9 de ellos graves, en el incendio de un edificio en China

Según fuentes del Gobierno municipal, el incendio se declaró alrededor de las 20:00 horas (12:00 GMT) del sábado en el distrito de Xiaodian, en la ciudad de Taiyuan.

Las causas del incidente continúan bajo investigación, mientras las autoridades siguen con las labores de atención y asistencia a las víctimas del siniestro, indicó Xinhua.

El suceso se suma a una serie de incendios mortales registrados en los últimos meses en distintas regiones del país, lo que ha reavivado la preocupación por las condiciones de seguridad en edificios residenciales y comerciales en China.

El pasado febrero, cinco personas murieron en el incendio de una residencia de ancianos en la provincia nororiental de Heilongjiang, y otras doce fallecieron en diciembre del año pasado en el incendio de un edificio residencial en la sureña Cantón.