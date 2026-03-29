Argelia despide al expresidente Zeroual, símbolo de consenso durante la década negra

Zeroual fue jefe de Estado entre 1994 y 1998, primero designado por la autoridad provisional que gestionaba entonces la crisis política, y después, elegido en 1995 como mandatario, en los primeros comicios presidenciales pluralistas de la historia argelina.

Considerado un líder "integro" y de "consenso", Zeroual abandonó su cargo en septiembre de 1998 antes del fin del mandato en un discurso televisado totalmente inesperado en el que apeló a la necesaria alternancia en el poder.

Durante su presidencia, se aprobó en 1996 una reforma constitucional que limitó los mandatos presidenciales y se instauró un Parlamento bicameral con la creación del Consejo de la Nación.

Zeroual, general de las Fuerzas Armadas, gobernó con reconocimiento los años más oscuros de la historia argelina, durante el sangriento enfrentamiento entre el Ejército y milicias islamistas conocido como 'década negra'.

De formación militar, nació el 3 de julio de 1941 en la montañosa localidad de Batna y con 16 años se unió al Ejército de Liberación Nacional (ALN) contra la ocupación francesa.

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Respetado entre la sociedad argelina, Zeroual recibirá este domingo un homenaje en el Palacio del Pueblo de la capital, a instancias de la Presidencia, previo a su entierro en su ciudad natal, que se celebrará este lunes.

Abdelaziz Bouteflika, que aplicó un plan de reconciliación mediante amnistías para pacificar el país, le sucedió en el cargo en las elecciones de 1999 y gobernó Argelia durante veinte años (1999-2019).