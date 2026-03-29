Cancilleres de Turquía y Egipto llegan a Pakistán para la reunión sobre Oriente Medio

El canciller turco, Hakan Fidan, y el egipcio, Badr Abdelatty, ya se encuentran en la capital paquistaní para coordinar los esfuerzos de mediación regional.

Según confirmaron fuentes oficiales, se espera que el ministro de Exteriores saudí, el príncipe Faisal bin Farhan, aterrice en la base aérea militar a las 15:00 hora local (10:00 GMT).

Una vez completada la llegada de las delegaciones, los tres dignatarios visitantes se sentarán a la mesa con su anfitrión, el viceprimer ministro y canciller paquistaní, Ishaq Dar.

Esta reunión conjunta, cuya hora de inicio está programada para las 16:00 hora local (11:00 GMT), tiene como objetivo unificar posturas ante la escalada bélica entre Israel, Estados Unidos e Irán

Pakistán ejerce actualmente como el canal oficial para transmitir a Teherán una propuesta de paz de 15 puntos redactada por la administración de Donald Trump, una iniciativa diplomática que cuenta con el respaldo de Ankara y El Cairo para mantener abiertas unas líneas de comunicación.

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El éxito de estas gestiones representa una prioridad de seguridad nacional para Islamabad, cuya neutralidad está directamente amenazada por el Acuerdo Estratégico de Defensa Mutua firmado con Arabia Saudí en septiembre de 2025.

Ante los recientes ataques contra infraestructuras en el Golfo, la diplomacia paquistaní busca un alto el fuego que evite la activación de este pacto militar, un escenario que obligaría a Pakistán a entrar en la guerra para defender a Riad mientras enfrenta simultáneamente una severa crisis energética y combates en su frontera con Afganistán.

La cita de hoy se produce apenas horas después de que el Gobierno de Islamabad anunciara que Irán ha autorizado el paso de 20 buques comerciales paquistaníes por el estrecho de Ormuz, una medida que el propio canciller Dar calificó esta madrugada como un gesto vital de "construcción de confianza".

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, exigió ayer confianza para estas conversaciones en una conversación con el primer ministro de Pakisán, para seguir evaluando el plan de paz.