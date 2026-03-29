China insta a Filipinas a adoptar "medidas concretas" para mejorar los lazos bilaterales

Sun realizó estas declaraciones durante la vigésima cuarta ronda de consultas ministeriales entre China y Filipinas, celebrada este sábado en la provincia suroriental china de Fujian, en lo que supuso el primer encuentro de este tipo en tres años.

Durante la reunión, el diplomático chino señaló que ambos países son "vecinos que no pueden trasladarse" y que la "amistad de buena vecindad" ha marcado sus vínculos bilaterales a lo largo de la historia.

"China concede importancia al deseo de Filipinas de estabilizar los vínculos y reforzar el diálogo, y espera que Manila avance en la misma dirección y adopte medidas concretas para crear las condiciones y el ambiente necesarios para la mejora de las relaciones bilaterales", aseveró Sun, según un comunicado de la Cancillería china.

Herrera-Lim, por su parte, indicó que Filipinas está dispuesta a "seguir impulsando el proceso de diálogo diplomático con China, fortalecer la comprensión mutua y la confianza, gestionar adecuadamente las diferencias y promover una evolución estable y positiva de los lazos bilaterales".

El funcionario también reafirmó que Manila mantiene su política de 'una sola China', considera la cuestión de Taiwán como un "asunto interno" de China y no reconoce a Taiwán como un Estado soberano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Ambas partes valoraron positivamente el desarrollo de las relaciones entre China y la ASEAN y subrayaron que, ante una coyuntura actual compleja y cambiante, reforzarán la comunicación y coordinación, impulsarán avances en la cooperación en Asia Oriental y trabajarán conjuntamente para salvaguardar la estabilidad y el desarrollo de la región", indicó el comunicado.

Ese mismo día, Sun y Herrera-Lim copresidieron la undécima reunión del Mecanismo de Consulta Bilateral China-Filipinas sobre el mar de China Meridional, donde el diplomático chino presentó una "protesta solemne" por las recientes acciones de Manila que, según Pekín, "constituyen infracciones y provocaciones en el ámbito marítimo".

El vicecanciller del gigante asiático también exigió a Manila "coherencia entre sus palabras y sus actos", e instó al archipiélago a "volver a la vía correcta de resolver las cuestiones marítimas mediante el diálogo y la consulta, a fin de crear condiciones y un ambiente favorables para estabilizar las relaciones bilaterales".

Manila y Pekín mantienen disputas soberanistas en el mar de China Meridional, por el que circula alrededor del 30 % del comercio global y que alberga el 12 % de los caladeros mundiales, además de tener potenciales yacimientos de petróleo y gas.

A pesar de la sentencia de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya de 2016, que favoreció a Filipinas en su lucha por la soberanía sobre algunas islas y arrecifes en disputa, Pekín continúa reclamando la soberanía de una extensa área de la región.