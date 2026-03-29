Conferencia de la ONU culmina en Brasil con 40 nuevas especies protegidas y 16 planes

La COP15, por segunda vez en suelo latinoamericano, cerró una semana de negociaciones que transcurrieron de manera "exitosa" con contribuciones de todas las delegaciones, afirmó en una rueda de prensa el presidente de la cumbre, João Paulo Capobianco.

"Esta ha sido una COP realmente feliz", dijo el biólogo brasileño instantes antes, en la última sesión plenaria, en la que también se decidió que la próxima conferencia será dentro de tres años en Bonn (Alemania), donde nació el tratado en 1979.

Los 133 signatarios de la Convención de la ONU sobre Especies Migratorias (CMS), cuyas decisiones son legalmente vinculantes, aprobaron hoy la inclusión de 40 nuevas especies bajo protección internacional.

Entre esas nuevas especies protegidas figuran el guepardo, la hiena rayada, la nutria gigante, el tiburón martillo y veinticuatro tipos de aves petreles.

"Esto es algo extremadamente exitoso porque configura un avance muy firme de esta Convención", apuntó Capobianco.

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Ese nuevo grupo de animales se incorporará a los apéndices I y/o II de la CMS, que cuentan con alrededor de 1.200 especies.

El primer apéndice protege especies en peligro de extinción con prohibición estricta de captura y el segundo engloba aquellas que requieren cooperación y manejo sostenible para no poner en riesgo su supervivencia.

Según un informe de la ONU, el porcentaje de animales de la lista de la Convención que vive bajo amenaza subió hasta el 24 %, dos puntos más que hace dos años, y un 49 % registra poblaciones decrecientes, frente al 44 % anterior.

En esta COP15 se aprobaron, además, 16 acciones concertadas entre varios países, que se unen en torno a una propuesta y asumen una serie de compromisos para que una determinada especie que pasa por sus territorios sea protegida.

Uno de esos planes se refiere al angelote espinoso o pez ángel, que finalmente no fue incluido en la lista de especies protegidas, pero sobre el cual Brasil, Argentina y Uruguay se comprometieron a revaluar su situación.

La COP15 también emitió 39 resoluciones en diversas áreas, como salud, protección de hábitats y sobre cómo compatibilizar las rutas migratorias de animales silvestres y la infraestructura, especialmente la energética.

Igualmente, los miembros de la CMS acordaron, por primera vez, preparar una estrategia de movilización de recursos con el objetivo de ayudar a los países en desarrollo a cumplir con los compromisos medioambientales.

Esa fue una de las quejas de algunas de las delegaciones presentes en la cumbre de Campo Grande, aunque en general el clima fue de plena satisfacción con los pactos alcanzados.

La secretaria ejecutiva del tratado, Amy Fraenkel, que dejará el cargo en mayo, resaltó los "resultados muy positivos" de la COP15, aunque citó varios desafíos: mejorar la aplicación de los acuerdos, profundizar la colaboración con las comunidades locales y aumentar el número de países signatarios.

Por otro lado, Uruguay, en representación de América Latina y el Caribe, acogió con "satisfacción" los acuerdos sellados en esta COP15 y puso en valor la cooperación regional y los avances en materia de movilización de recursos financieros.

Por su parte, la Unión Europea (UE) dijo estar "muy contenta", pues ve que se han tomado decisiones de forma multilateral y basadas en ciencia, las cuales traerán "beneficios tangibles" a las especies migratorias y sus hábitats.

Zimbabue, en nombre de África, calificó de "histórica" la COP15 de Campo Grande, pero recordó a los miembros de la Convención que lo acordado requiere programas de implementación.

Más de 2.000 representantes de gobiernos, comunidades indígenas, organizaciones internacionales y ONG participaron desde el lunes en la decimoquinta conferencia internacional sobre especies migratorias, que se celebra cada tres años.

Esta fue la segunda cumbre internacional sobre medioambiente en Brasil en menos de un año. En noviembre, el país sudamericano también acogió la conferencia climática de la ONU (COP30) en la ciudad amazónica de Belém.