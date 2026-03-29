La Bolsa de Tokio se desploma más del 4,5 % ante temores de escalada en Oriente Medio

Veinte minutos después del inicio de las operaciones el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, bajaba un 4,52 %, u 2.414,80 puntos, hasta situarse en 50.958,27 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, perdía un 4,27 %, o 155,97 puntos, hasta las 3.493,72 unidades.

El parqué tokiota registró la caída en medio de preocupaciones por una escalada en el conflicto de Israel y Estados Unidos contra Irán, en medio de informes de posibles aumentos de tropas estadounidenses en Oriente Medio.

El fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, bajaba más del 5 %, y su rival Honda descendía alrededor del 4 %.

En semiconductores, Advantest se hundía más del 7 %, mientras Tokyo Electron se dejaba casi un 3 % y Disco sufría un declive del mismo nivel.

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El principal banco japonés, Mitsubishi UFJ, caía más del 3 %, y el gigante de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank se desplomaba casi un 8 %.

El referente de la electrónica y el entretenimiento Sony registraba un descenso aproximado del 0,70 %, y la empresa de videojuegos Nintendo uno de casi el 1,50 %.

El gigante de la maquinaria y la defensa Mitsubishi Heavy Industries tropezaba un 4 %, la naviera Mitsui O.S.K. Lines hacía lo propio con un descenso de un 2 %.