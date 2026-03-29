Siete heridos graves tras arrollar un hombre a una multitud en Derby (Reino Unido)

El autor del ataque, un hombre de 30 años y de origen indio, se encuentra detenido doce horas después de los hechos, según la policía local, que no ha dado detalles sobre sus presuntas motivaciones. Se le considera sospechoso de varios cargos, entre ellos el de intento de asesinato.

Las víctimas quedaron heridas graves pero su vida no corre peligro.

La agresión se produjo en torno a las 10 de la noche, en una zona de copas que en aquellos momentos estaba repleta de gente joven, según declaró un testigo a la cadena BBC.

La policía de Derbyshire descartó indirectamente que se trate de un incidente terrorista al declarar: "Aunque sabemos que esto creará alarma, queremos tranquilizar a la gente: No creemos que siga existiendo un peligro para el público".